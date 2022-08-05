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Медведев высказался о давлении на турнире в Лос-Кабосе

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Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал об ощущениях от выступлений на турнире в Лос-Кабосе (Мексика).
Медведев высказался о давлении на турнире в Лос-Кабосе
  • AP

«Мне нравится играть на харде. Пока я хорошо тут играю. Конечно, чем дальше проходишь, тем сложнее матчи, соперники, тем больше давления испытываешь», — заявил Медведев.

Теннисист уверенно пробился в полуфинал турнира в Мексике. В матче 1/4 финала российский спортсмен обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, уступив Нисиоке.

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