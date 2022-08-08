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Ласицкене: к сожалению, с ветром я ещё не научилась бороться

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене призналась, что недовольна своим результатом, который она показала в прыжках в высоту на всероссийских соревнованиях памяти Евгения Синяева в Брянске.
Ласицкене: к сожалению, с ветром я ещё не научилась бороться
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Конечно, я недовольна результатом, но, к сожалению, с ветром я ещё не научилась бороться. Метр девяносто — это хорошо, я выиграла, молодец. Впереди у меня ещё два старта. Настрой боевой, сделаем всё от нас зависящее», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Результат 29-летний спортсменки составил 1,90 м. Второе место заняла Дарья Слепова (1,88), третье — Кристина Королёва (1,88).

3 августа Ласицкене одержала победу на чемпионате России по лёгкой атлетике 2022 года в Чебоксарах, показав результат 2,00 м.

Ранее Ласицкене заявила, что не рассматривала вариант со сменой спортивного гражданства.

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