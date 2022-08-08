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«Рубин» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче Первой лиги

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Казанский «Рубин» не может выиграть в Первой лиге третий матч подряд.
«Рубин» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче Первой лиги
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

Игра прошла в Нижнекамске и завершилась со счётом 2:2.

В составе казанского клуба мячи забили Виталий Лисакович (2-я минута) и Джоэль Фамейе (68-я). У «Нефтехимика» отличились Роман Денисов (49-я) и Павел Котов (76-я).

На 57-й минуте «Рубин» остался играть в меньшинстве, полузащитник Олег Иванов получил красную карточку и покинул поле.

До этого подопечные Леонида Слуцкого не смогли переиграть «Уфу» (0:0), уступили «Енисею» (2:3), а на старте чемпионата победили «Родину» (2:0).

Ранее в «Рубине» прокомментировали ситуацию с форвардом Артёмом Дзюбой, который продолжает тренироваться с казанской командой.

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