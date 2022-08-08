Йоканович: Скопинцев может и дальше прогрессировать вместе с «Динамо»
- РИА Новости
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«Это футболист, который за проведённое в «Динамо» время показал свои качества. Очевидно, что он может и дальше прогрессировать вместе с нами. Мы надеемся, что продление контракта придаст ему мотивации стать ещё лучше», — цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.
В январе 2020 года защитник вернулся в московскую команду и провёл за неё 73 матча, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.
Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2026/27.
Ранее Скопинцев поделился эмоциями от продления контракта с московским клубом.