Скопинцев — о новом контракте с «Динамо»: для меня это возможность показывать свою любовь к клубу

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями от продления контракта с московским клубом.

«Я счастлив, что подписал пятилетний контракт с родным клубом! Для меня это колоссальная возможность во всём показывать свою любовь к «Динамо». Спасибо!» — приводит слова Скопинцева официальный сайт клуба.

В январе 2020 года защитник вернулся в московскую команду и провёл за неё 73 матча, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило контракт со Скопинцевым.