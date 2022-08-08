военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Скопинцев — о новом контракте с «Динамо»: для меня это возможность показывать свою любовь к клубу

Короткая ссылка
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями от продления контракта с московским клубом.
Скопинцев — о новом контракте с «Динамо»: для меня это возможность показывать свою любовь к клубу
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Я счастлив, что подписал пятилетний контракт с родным клубом! Для меня это колоссальная возможность во всём показывать свою любовь к «Динамо». Спасибо!» — приводит слова Скопинцева официальный сайт клуба.

В январе 2020 года защитник вернулся в московскую команду и провёл за неё 73 матча, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач.

Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило контракт со Скопинцевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить