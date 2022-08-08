Терюшков считает, что система Fan ID не работает в полном объёме

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что система паспорта болельщика (Fan ID) не работает в полном объёме.

«На данном этапе я склонен говорить о том, что система не заработала в полном объёме. Возможно, потому что не была должным образом протестирована, были сложности при оформлении», — цитирует Терюшкова Metaratings.

По его словам, нужно продолжать анализировать систему и вести переговоры с правоохранительными органами о реализации проекта в быстрой перспективе.

«Может быть, нужно отложить. Но эта работа в любом случае должна быть проведена», — добавил специалист.

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о введении Fan ID.