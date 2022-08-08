Аршавин: только прямая линия с президентом может решить вопрос с Fan ID

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Пока этот закон работает против футбола. Я не вижу выхода. Кто его придумал, сидят слишком высоко. Они, понятно, к президенту не пойдут и не скажут: «Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали, давайте всё вернём». Я думаю, только прямая линия с президентом может решить этот вопрос», — сказал бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу в эфире «Матч ТВ».

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.

По информации СМИ, клубы РПЛ планируют выступить с предложениями о внесении изменений в закон о карте болельщика.

Ранее исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с использованием Fan ID для посещения спортивных мероприятий.





