Полузащитник «Химок» Гбане заявил, что готов играть за команду весь сезон

Хавбек «Химок» Роман Мори Гбане поделился впечатлениями от старта нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне всё нравится в «Химках». Готов играть весь сезон! Внутри команды отличная атмосфера. С психологической точки зрения тоже всё в полном порядке. «Химки» — хорошая команда. Как я уже сказал, мы будем двигаться от матча к матчу, чтобы бороться с каждым соперником в лиге», — приводит слова Гбане «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что у подмосковной команды нет определённого плана, как обыгрывать «Спартак» или «Зенит». По его словам, к каждому сопернику клуб будет готовиться в тактическом плане с Сергеем Юраном и надеяться на максимальный результат.

После четырёх туров «Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ с семью очками. Первое место делят ЦСКА и «Спартак», которые набрали по десять очков.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что руководство подмосковного клуба в межсезонье провело хорошую работу на трансферном рынке.