Терюшков: «Химки» способны бороться за высокие места в РПЛ
«До сезона нашей целью было попадание в десятку, третий сезон в РПЛ для нас достаточно тяжелый, мы провели хорошую трансферную работу в межсезонье, сформировали боевитый коллектив, которому по плечу бороться и за десятку, и за восьмерку, и выше», — цитирует Терюшкова ТАСС.
По его словам, у «Химок» впереди две важные игры — с грозненским «Ахматом» и столичным «Локомотивом».
«Следующие два домашних тура покажут, на что мы можем рассчитывать и как будем выстраивать нашу политику в дальнейшем», — сказал Терюшков.
«Торпедо» в матче четвертого тура потерпело поражение от «Химок» (1:3). Московский клуб (одно очко) занимает 15-е место в турнирной таблице, команда Сергея Юрана (семь очков) идёт на четвёртой позиции.
Ранее сообщалось, что защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе команды.