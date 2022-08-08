Терюшков: «Химки» способны бороться за высокие места в РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что руководство подмосковного футбольного клуба в межсезонье провело хорошую работу на трансферном рынке.

«До сезона нашей целью было попадание в десятку, третий сезон в РПЛ для нас достаточно тяжелый, мы провели хорошую трансферную работу в межсезонье, сформировали боевитый коллектив, которому по плечу бороться и за десятку, и за восьмерку, и выше», — цитирует Терюшкова ТАСС.

По его словам, у «Химок» впереди две важные игры — с грозненским «Ахматом» и столичным «Локомотивом».

«Следующие два домашних тура покажут, на что мы можем рассчитывать и как будем выстраивать нашу политику в дальнейшем», — сказал Терюшков.

«Торпедо» в матче четвертого тура потерпело поражение от «Химок» (1:3). Московский клуб (одно очко) занимает 15-е место в турнирной таблице, команда Сергея Юрана (семь очков) идёт на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе команды.













