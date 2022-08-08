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Натхо назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

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Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Натхо назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Считаю, в этом сезоне конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство составят три команды: «Динамо», ЦСКА и «Спартак». Всё может сложиться для петербургского клуба иначе, и гегемония прервётся», — цитирует Натхо Sport24.

ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять) находится на втором месте с такими же показателями, как и у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять). «Зенит» (восемь) — шестое место.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру московской команды на старте нового сезона РПЛ.

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