Матыцин: победы россиян на турнирах заверяют ведущие позиции отечественной школы тенниса

Министр спорта Олег Матыцин высказался о победах российских теннисистов на международных соревнованиях.

«Российские теннисисты радуют нас отличными выступлениями и победами на международных турнирах, что подтверждает ведущие позиции отечественной школы тенниса. Хочу поздравить с победами спортсменов и их тренеров и пожелать им новых успехов», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что Даниил Медведев одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском Лос-Кабосе, обыграв в финале британца Кэмерона Норри со счётом 7:5, 6:0. Дарья Касаткина выиграла на турнире категории WTA 500 в Сан-Хосе, а Людмила Самсонова обыграла эстонку Кайю Канепи и стала победительницей теннисного турнира в Вашингтоне.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков обвинил в отсутствии патриотизма первую ракетку мира Медведева.