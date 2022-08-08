военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Матыцин: победы россиян на турнирах заверяют ведущие позиции отечественной школы тенниса

Короткая ссылка
Министр спорта Олег Матыцин высказался о победах российских теннисистов на международных соревнованиях.
Матыцин: победы россиян на турнирах заверяют ведущие позиции отечественной школы тенниса
  • РИА Новости
  • © Ильнар Тухбатов

«Российские теннисисты радуют нас отличными выступлениями и победами на международных турнирах, что подтверждает ведущие позиции отечественной школы тенниса. Хочу поздравить с победами спортсменов и их тренеров и пожелать им новых успехов», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что Даниил Медведев одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском Лос-Кабосе, обыграв в финале британца Кэмерона Норри со счётом 7:5, 6:0. Дарья Касаткина выиграла на турнире категории WTA 500 в Сан-Хосе, а Людмила Самсонова обыграла эстонку Кайю Канепи и стала победительницей теннисного турнира в Вашингтоне.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков обвинил в отсутствии патриотизма первую ракетку мира Медведева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить