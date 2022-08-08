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Терюшков: Медведев прославляет свою фамилию, а не Россию

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Депутат Госдумы Роман Терюшков обвинил в непатриотизме первую ракетку мира Даниила Медведева.
Терюшков: Медведев прославляет свою фамилию, а не Россию
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Mathias Schulz

«К Медведеву нет вопросов как к спортсмену, но он прославляет свою фамилию, а не Россию. Если мы говорим о спортсмене Данииле, то он, в принципе, не проживает в Российской Федерации и после начала СВО очень легко сменил российский флаг на флаг международной федерации или белую тряпку, что, безусловно, недопустимо», — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».

Он также заявил, что если Медведев после победы поднимет российский флаг, то это будет настоящим поступком, однако в этом случае он не будет выступать на других турнирах. По его словам, в России не умаляют заслуги Тарпищева или Медведева, но им необходимо представлять свою страну и гордиться ей, и тогда вопросов к ним не будет.

Напомним, что Терюшков назвал Медведева французским теннисистом российского происхождения из-за того, что тот не проживает в России, а также заявил, что после того, как спортсмен убрал флаг России из своих социальных сетей, он стал мало интересен для него и всего населения страны.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о словах Терюшкова в адрес Медведева.

 

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