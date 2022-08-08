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В РФС отреагировали на слухи о товарищеских матчах сборной России

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Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировала информацию о возможном проведении товарищеских матчей сборной России с командами из Ирана, Китая и Узбекистана.
В РФС отреагировали на слухи о товарищеских матчах сборной России
  • РИА Новости

«Безотносительно вариантов, озвученных в СМИ, ведутся переговоры с различными национальными федерациями, и есть те, кто уже ответил РФС предварительным согласием. Более конкретная информация будет обнародована дополнительно», — приводит слова пресс-службы РФС Sport24.

2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в предстоящем сезоне. Это касается и выступления национальных сборных на международных турнирах.

Ранее сообщалось, что РФС ведёт переговоры о товарищеских матчах мужской национальной команды предстоящей осенью.

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