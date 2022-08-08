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Источник: сборная России может провести контрольные матчи с Ираном, Узбекистаном и Китаем

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Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры о товарищеских матчах мужской национальной команды предстоящей осенью.
Источник: сборная России может провести контрольные матчи с Ираном, Узбекистаном и Китаем
  • РИА Новости

Среди вариантов рассматриваются сборные Ирана и Узбекистана, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Отмечается, что предложение иранской сборной было отправлено ещё месяц назад, однако официального ответа ещё нет.

Также у РФС есть идея договориться о матче со сборной Китая или с латиноамериканскими командами.

2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в предстоящем сезоне. Это касается и выступления национальных сборных на международных турнирах.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о товарищеских матчах сборной России в сентябре.

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