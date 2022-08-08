Источник: сборная России может провести контрольные матчи с Ираном, Узбекистаном и Китаем
- РИА Новости
Среди вариантов рассматриваются сборные Ирана и Узбекистана, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Отмечается, что предложение иранской сборной было отправлено ещё месяц назад, однако официального ответа ещё нет.
Также у РФС есть идея договориться о матче со сборной Китая или с латиноамериканскими командами.
2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в предстоящем сезоне. Это касается и выступления национальных сборных на международных турнирах.
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о товарищеских матчах сборной России в сентябре.