Колосков уверен, что сборной России нужно проводить товарищеские матчи

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о товарищеских матчах сборной России в сентябре.

«Уверен, что нашей сборной нужно собираться и играть. Кто может стать соперником? Говорили же про Иран, думаю, что ещё возможен вариант с Саудовской Аравией или Катаром. Но в любом случае нам предстоит вести диалог с ФИФА, они должны будут одобрить эти матчи», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что болельщики национальной команды соскучились по футболу. По его словам, сборная России должна функционировать.

2 мая УЕФА решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в предстоящем сезоне. Это же касается и выступления национальных сборных на международных турнирах.

Ранее Колосков высказался о победе «Зенита» над «Спартаком» в матче Суперкубка России.