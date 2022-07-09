Колосков: «Зенит» выиграл Суперкубок за счёт более высокого мастерства футболистов

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о победе «Зенита» над «Спартаком» в матче Суперкубка России.

«Игра оставила хорошее впечатление. «Зенит» выиграл за счёт более высокого индивидуального мастерства, более разумной игры, более точных передач, у «Спартака» пока нет сыгранности», — цитирует Колоскова ТАСС.

Он также подчеркнул, что «Спартак» бился в матче с «Зенитом», но у команды отсутствовало нужное взаимопонимание, которое сыграло главную роль.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (30-я минута), Малком (34-я), Вендел (46-я), Матео Кассьерра (93-я).

Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о поражении в матче за Суперкубок России по футболу с петербургским «Зенитом».

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