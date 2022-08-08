Главе Федерации гандбола Норвегии вынесли предупреждение за призыв исключить Россию из IHF
- Gettyimages.ru
- © Henk Meijer / EyeEm
«Кодекс этики должен гарантировать, что все члены IHF соблюдают и поддерживают этическое поведение в нашем виде спорта. Однако президент Федерации гандбола Норвегии нарушил это правило», — приводит письмо IHF официальный сайт ФГР.
Отмечается, что комиссия установила, что поведение Лио не соответствует кодексу этики, а в частности пункту о том, что физические лица не должны совершать действий, которые могут отрицательно сказаться на репутации IHF или гандбола в целом.
Напомним, что Лио неоднократно выступал с требованием исключить Россию из IHF и Европейской федерации гандбола (EHF), а также настаивал на расторжении всех контрактов с российскими и белорусскими спортсменами.
28 февраля EHF приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
Ранее в EHF сообщили, что исполнительный комитет организации отложил принятие решения по вопросу о допуске российских клубов к участию в турнирах под её эгидой.