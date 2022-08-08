Главе Федерации гандбола Норвегии вынесли предупреждение за призыв исключить Россию из IHF

Комиссия по этике Международной федерации гандбола (IHF) вынесла предупреждение президенту Федерации гандбола Норвегии (NHF) Каре Гейрому Лио за призыв исключить Россию из списка членов организации.

«Кодекс этики должен гарантировать, что все члены IHF соблюдают и поддерживают этическое поведение в нашем виде спорта. Однако президент Федерации гандбола Норвегии нарушил это правило», — приводит письмо IHF официальный сайт ФГР.

Отмечается, что комиссия установила, что поведение Лио не соответствует кодексу этики, а в частности пункту о том, что физические лица не должны совершать действий, которые могут отрицательно сказаться на репутации IHF или гандбола в целом.

Напомним, что Лио неоднократно выступал с требованием исключить Россию из IHF и Европейской федерации гандбола (EHF), а также настаивал на расторжении всех контрактов с российскими и белорусскими спортсменами.

28 февраля EHF приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее в EHF сообщили, что исполнительный комитет организации отложил принятие решения по вопросу о допуске российских клубов к участию в турнирах под её эгидой.