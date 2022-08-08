военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент полузащитника Карзева рассказал о ходе переговоров с «Динамо»

Короткая ссылка
Ави Нимни, агент полузащитника «Маккаби» Эдена Карзева, высказался о ходе переговоров с московским «Динамо».
Агент полузащитника Карзева рассказал о ходе переговоров с «Динамо»
  • Gettyimages.ru
  • © Eric Alonso

«Надеюсь, что завтра или в среду Карзев станет игроком «Динамо». Нет ли каких-то проблем в переговорах? Этот вопрос остаётся между клубами», — цитирует Нимни «Чемпионат».

Футболист присоединился к «Маккаби» в 2021 году. Карзев провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

«Динамо» в четвёртом туре в гостях переиграло «Крылья Советов» со счётом 2:0. Мячи забили Роберто Фернандес (на 13-й минуте) и Вячеслав Грулёв (на 60-й минуте).

Бело-голубые (восемь очков) занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Крылья» (четыре очка) идут на десятой позиции. Первое место в чемпионате делят ЦСКА и «Спартак» (по десять очков).

Ранее Осинькин объяснил, почему «Крылья Советов» уступили «Динамо».

 

 

 

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить