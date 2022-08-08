Агент полузащитника Карзева рассказал о ходе переговоров с «Динамо»

Ави Нимни, агент полузащитника «Маккаби» Эдена Карзева, высказался о ходе переговоров с московским «Динамо».

«Надеюсь, что завтра или в среду Карзев станет игроком «Динамо». Нет ли каких-то проблем в переговорах? Этот вопрос остаётся между клубами», — цитирует Нимни «Чемпионат».

Футболист присоединился к «Маккаби» в 2021 году. Карзев провёл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

«Динамо» в четвёртом туре в гостях переиграло «Крылья Советов» со счётом 2:0. Мячи забили Роберто Фернандес (на 13-й минуте) и Вячеслав Грулёв (на 60-й минуте).

Бело-голубые (восемь очков) занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Крылья» (четыре очка) идут на десятой позиции. Первое место в чемпионате делят ЦСКА и «Спартак» (по десять очков).

Ранее Осинькин объяснил, почему «Крылья Советов» уступили «Динамо».