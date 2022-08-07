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Осинькин объяснил, почему «Крылья Советов» уступили «Динамо»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об игре самарской команды с московским «Динамо» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.
Осинькин объяснил, почему «Крылья Советов» уступили «Динамо»
  • РИА Новости

«Голов не хватило. Думаю, что у нас есть проблемы с составом, как и у «Динамо». Тем не менее ребята, которые раньше имели чуть меньше игровой практики, прибавляют. Сегодня уже мы были более цельной командой, чем в предыдущих играх», — цитирует Осинькина РИА Новости.

Вместе с тем тренер подчеркнул, что «Крылья» очень легко пропускают мячи после розыгрыша стандартных положений.

«Первые минуты были не очень хорошими. Казалось, что мы выровняли игру, начали брать мяч под свой контроль. Но пропущенный гол стал неожиданным и нелогичным», — заключил он.

«Динамо» в гостях переиграло «Крылья Советов» со счётом 2:0. Мячи забили Роберто Фернандес (13-я минута) и Вячеслав Грулёв (60-я).

Бело-голубые (восемь очков) занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Крылья» (четыре очка) идут на десятой позиции. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (десять очков).

Ранее Вячеслав Грулёв назвал очень тяжёлой игру с «Крыльями».





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