The Athletic: «Барселона» намерена аннулировать новый контракт де Йонга из-за нарушений

В «Барселоне» намерены аннулировать новый контракт полузащитника Френки де Йонга из-за нарушений, который он заключил с командой в октябре 2020 года.

Представители каталонского клуба могут начать судебное разбирательство в отношении бывших руководителей «Барселоны» из-за заключения подобного контракта, сообщает The Athletic.

Уточняется что каталонский клуб отправил футболисту письмо, дав понять, что готов начать разбирательство относительно законности соглашения, и просит де Йонга вернуться к условиям, которые были подписаны с ним при переходе в команду в 2019 году. В 2020 году футболист согласился на снижение зарплаты в сезонах-2020/21 и 2021/22 при условии, что позже клуб выплатит ему €18 млн.

Де Йонг перешёл в «Барселону» в 2019 году. В сезоне-2021/22 полузащитник забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 47 матчах.

Ранее сообщалось, что тен Хаг настаивает на переходе де Йонга из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»