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Агент Щенникова рассказал о восстановлении футболиста

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Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, когда футболист сыграет за армейский клуб.
Агент Щенникова рассказал о восстановлении футболиста
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«На данный момент у него незалеченная травма. Восстановление идёт по графику. Надеемся, что до конца месяца игрок вернётся в общую группу и сможет помочь ЦСКА в официальных играх», — приводит слова Пушкина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Щенников всегда относился положительно к здоровой конкуренции в команде. По словам агента, подписание бразильского защитника Мойзеса не станет проблемой для Щенникова.

У футболиста выявили воспаление сухожилия. Защитник не принимал участие в четырёх турах РПЛ.

«Спартак», набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. Столичный ЦСКА (десять очков) уступает красно-белым по дополнительным показателям. На третьем месте расположился «Сочи» (девять очков).

Ранее сообщалось, что у ЦСКА есть проблемы с оплатой трансфера защитника Сосы.

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