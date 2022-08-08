Агент Щенникова рассказал о восстановлении футболиста

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, когда футболист сыграет за армейский клуб.

«На данный момент у него незалеченная травма. Восстановление идёт по графику. Надеемся, что до конца месяца игрок вернётся в общую группу и сможет помочь ЦСКА в официальных играх», — приводит слова Пушкина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Щенников всегда относился положительно к здоровой конкуренции в команде. По словам агента, подписание бразильского защитника Мойзеса не станет проблемой для Щенникова.

У футболиста выявили воспаление сухожилия. Защитник не принимал участие в четырёх турах РПЛ.

«Спартак», набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. Столичный ЦСКА (десять очков) уступает красно-белым по дополнительным показателям. На третьем месте расположился «Сочи» (девять очков).

Ранее сообщалось, что у ЦСКА есть проблемы с оплатой трансфера защитника Сосы.