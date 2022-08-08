Гладилин считает правильным увольнение Шалимова с поста наставника «Урала»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала».

«За четыре тура не было результата и не было видно прогресса в игре команды. Ладно бы команда показывала что-то яркое, но она все игры уступила по делу. Так что решение правильное», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года.

«Урал» по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.

Ранее сообщалось, что Евгений Аверьянов будет исполнять обязанности главного тренера «Урала» после ухода Шалимова.