СЭ: «Зенит» оформил Fan ID

Все футболисты и тренерский штаб санкт-петербургского «Зенита» оформили паспорт болельщика — Fan ID.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Fan ID понадобится команде уже 28 августа в матче с «Уралом» в Екатеринбурге, где действует система.

После четвёртого тура РПЛ «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.

Ранее Александр Алаев прокомментировал ситуацию с использованием Fan ID для посещения спортивных мероприятий.