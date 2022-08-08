СЭ: «Зенит» оформил Fan ID
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Fan ID понадобится команде уже 28 августа в матче с «Уралом» в Екатеринбурге, где действует система.
После четвёртого тура РПЛ «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.
По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.
Ранее Александр Алаев прокомментировал ситуацию с использованием Fan ID для посещения спортивных мероприятий.