Источник: «Ювентус» проявляет интерес к экс-полузащитнику «Зенита» Паредесу

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес может продолжить карьеру в «Ювентусе».

«Пари-Сен-Жермен» готов расстаться с Паредесом за €20-25 млн, «Ювентус» готов заплатить за футболиста €15 млн, сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях.

Паредес в нынешнем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Аргентинец является бывшим игроком петербургского «Зенита», за который он выступал с 2017 по 2019 год.

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