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«Рома» объявила о подписании полузащитника ПСЖ Вейналдума

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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в «Роме» на правах аренды.
«Рома» объявила о подписании полузащитника ПСЖ Вейналдума
  • Gettyimages.ru
  • © Fabio Rossi/AS Roma

Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Уточняется, что футболист перешёл в «Рому» на правах аренды с правом выкупа. Данное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Вейналдум присоединился к ПСЖ в 2021 году. В минувшем сезоне опорный полузащитник провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее в «Болонье» заявили, что не планируют покупать Шомуродова у «Ромы».

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