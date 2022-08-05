«Рома» объявила о подписании полузащитника ПСЖ Вейналдума
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- © Fabio Rossi/AS Roma
Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Уточняется, что футболист перешёл в «Рому» на правах аренды с правом выкупа. Данное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.
Вейналдум присоединился к ПСЖ в 2021 году. В минувшем сезоне опорный полузащитник провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее в «Болонье» заявили, что не планируют покупать Шомуродова у «Ромы».