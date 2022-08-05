«Рома» объявила о подписании полузащитника ПСЖ Вейналдума

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в «Роме» на правах аренды.

Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Уточняется, что футболист перешёл в «Рому» на правах аренды с правом выкупа. Данное соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Вейналдум присоединился к ПСЖ в 2021 году. В минувшем сезоне опорный полузащитник провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее в «Болонье» заявили, что не планируют покупать Шомуродова у «Ромы».