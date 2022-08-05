В «Болонье» заявили, что не планируют покупать Шомуродова из «Ромы»
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«Информация о том, что «Рома» якобы продаст Шомуродова в «Болонью» из-за прихода Белотти, — неправда. Мы не собираемся покупать Эльдора», — приводит слова Сартори «Спорт-Экспресс».
Нападающий перешёл из «Ростова» в «Дженоа» в 2020 году, а в следующем сезоне пополнил ряды «Ромы», за которую провёл 40 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какой клуб подойдёт Шомуродову.