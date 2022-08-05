В «Болонье» заявили, что не планируют покупать Шомуродова из «Ромы»

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори опроверг информацию о возможной покупке форварда Эльдора Шомуродова из «Ромы».

«Информация о том, что «Рома» якобы продаст Шомуродова в «Болонью» из-за прихода Белотти, — неправда. Мы не собираемся покупать Эльдора», — приводит слова Сартори «Спорт-Экспресс».

Нападающий перешёл из «Ростова» в «Дженоа» в 2020 году, а в следующем сезоне пополнил ряды «Ромы», за которую провёл 40 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какой клуб подойдёт Шомуродову.