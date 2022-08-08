Мамедов: без Мозеса «Спартак» всё равно сможет конкурировать с «Зенитом»
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«Мозес — это, конечно, потеря для «Спартака» и российского чемпионата в целом. Даже без Мозеса команда сможет конкурировать с «Зенитом», «Динамо» и ЦСКА», — цитирует Мамедова «Спорт-Экспресс».
Он также добавил, что Мозеса в «Спартаке» может заменить Михаил Игнатов. По этой причине клубу на за чем выходить на трансферный рынок, отмечает Мамедов.
Игрок получил травму в первом тайме и покинул поле на носилках в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом». Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
Ранее сообщалось, что Мозес перенесёт операцию и пропустит около полугода.