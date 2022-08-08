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Касаткина: мечтаю о победах на турнирах Большого шлема

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Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о мечте после победы на турнире категории WTA 500 в Сан-Хосе.
Касаткина: мечтаю о победах на турнирах Большого шлема
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Мечтаю о победах на турнирах Большого шлема и буду пахать для того, чтобы этого добиться. Не всё зависит от меня, но буду делать всё, что смогу», — заявила Касаткина после матча.

В финальном матче в Сан-Хосе Касаткиной противостояла американка Шелби Роджерс. Встреча завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу российской теннисистки. Продолжительность игры составила 2 часа 4 минуты.

Ранее Касаткина обратилась к болельщикам после победы в финале турнира в Сан-Хосе.

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