Кухарчук: буду рад за Глушакова, если ему удастся вернуться в «Спартак» в 35 лет

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук высказался о желании капитана команды Дениса Глушакова вернуться в «Спартак».

«Если ему удастся вернуться туда в 35 лет, буду за него искренне рад. У него есть цель, такая мечта, к которой он стремится. Дай бог. Конечно, никаких обид с моей стороны не будет», — цитирует Кухарчука Sport24.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в «Ахмат». В составе красно-белых он провёл 173 матча, забил 23 мяча и сделал десять результативных передач. Футболист выступает в «Химках» с октября 2020 года, он провёл 50 матчей, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее в «Химках» сообщили, что готовы отпустить Глушакова в «Спартак».