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В «Химках» сообщили, что готовы отпустить Глушакова в «Спартак»

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что подмосковный клуб будет готов отпустить полузащитника Дениса Глушакова, если поступит предложение от «Спартака».
В «Химках» сообщили, что готовы отпустить Глушакова в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Если поступит предложение от «Спартака» — отпустим. Но я думаю, что Денис вряд ли согласится на это предложение. Я думаю, он счастлив в клубе, в команде. Отличный коллектив с хорошим тренером», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

26 июля Глушаков заявил, что может вернуться в московский «Спартак» в качестве игрока.

Полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в «Ахмат». В составе красно-белых он провёл 173 матча, забил 23 мяча и сделал десять результативных передач. Футболист выступает в «Химках» с октября 2020 года, он провёл 50 матчей, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Ранее Глушаков жёстко ответил Рианчо, который назвал возвращение хавбека в «Спартак» шуткой.

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