Президент «Барселоны» посоветовал двум игрокам искать новые клубы

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем в клубе защитника Самуэля Юмтити и нападающего Мартина Брейтуэйта.

«Брейтуэйт и Юмтити? Они поняли, что сейчас самое лучшее — это играть за другую команду. Контракты футболистов всегда соблюдались, но пришёл момент, когда они должны сделать шаг вперёд», — приводит слова Лапорты TV3.

Брейтуэйт присоединился к «Барселоне» в 2020 году. Сине-гранатовые подписали Мартина из «Леганеса». Нападающий провёл за каталонский клуб 58 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Юмтити выступает за «Барселону» с 2016 года. За это время защитник провёл за клуб 133 матча во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что в окружении Месси опровергли слухи о переговорах с «Барселоной».