Mundo Deportivo: в окружении Месси опровергли слухи о переговорах с «Барселоной»

В окружении форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси назвали информацию о переговарах с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой неправдой.

«Жоан Лапорта не обращался ни к кому из лагеря Лео Месси, и наоборот, и любой, кто утверждает, что это так, лжёт», — цитирует источника Mundo Deportivo.

Напомним, что Лапорта неоднократно говорил о желании вернуть Месси в «Барселону». При этом СМИ отмечали, что президент вёл переговоры с окружением игрока.

Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. С тех пор 34-летний игрок провёл за французскую команду 34 матча, забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач. За «Барселону» же Месси выступал с 2003 по 2021 год. Он является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба.

Ранее Хави отреагировал на информацию, что он попросил Лапорту вернуть Месси в «Барселону».