военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Источник: нападающий «Челси» Вернер вернётся в «РБ Лейпциг»

Короткая ссылка
Форвард «Челси» Тимо Вернер в ближайшее время станет игроком «РБ Лейпциг».
Источник: нападающий «Челси» Вернер вернётся в «РБ Лейпциг»
  • AP
  • © Frank Augstein

Немецкий клуб хочет выкупить трансфер 26-летнего игрока, а с самим Вернером уже согласован контракт, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Вернер присоединился к «Челси» из «Лейпцига» в 2020 году. За это время немецкий форвард провёл 89 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 21 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что защитник «Челси» Маркос Алонсо может продолжить карьеру в «Барселоне».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить