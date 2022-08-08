Источник: нападающий «Челси» Вернер вернётся в «РБ Лейпциг»

Форвард «Челси» Тимо Вернер в ближайшее время станет игроком «РБ Лейпциг».

Немецкий клуб хочет выкупить трансфер 26-летнего игрока, а с самим Вернером уже согласован контракт, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Вернер присоединился к «Челси» из «Лейпцига» в 2020 году. За это время немецкий форвард провёл 89 матчей во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 21 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что защитник «Челси» Маркос Алонсо может продолжить карьеру в «Барселоне».