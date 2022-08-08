Умяров: лестно, что нас сравнивают со «Спартаком» 1990-х годов

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что ему льстит, когда нынешнюю команду сравнивают с эпохой 1990-х годов.

«Ну футбол меняется. В 90‑х он был один, а сейчас — другой. Как‑то тяжело это сравнивать. Но это лестно! «Спартак» 90‑х — это, наверное, то, за что болельщики полюбили футбол. Но я тогда ещё не родился», — цитирует Умярова «Матч ТВ».

Футболист выступает за первую команду «Спартака» с 2019 года. 22-летний игрок принял участие в 69 матчах команды в РПЛ, в которых забил один мяч.

В матче четвёртого тура РПЛ «Спартак» уверенно обыграл «Урал» со счётом 2:0. Голами отметились Квинси Промес и Михаил Игнатов.

Ранее Наиль Умяров оценил свои выступления на заре карьеры.