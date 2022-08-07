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Умяров: сам понимал, что мои первые игры за «Спартак» были ужасными

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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров оценил свои выступления на заре карьеры.
Умяров: сам понимал, что мои первые игры за «Спартак» были ужасными
  • Gettyimages.ru

«Я и сам понимал, что первые две-три игры были ужасными. Надо было перебороть этот момент, такое бывает. Если бы читал всю критику, то, наверное, закис бы. Тяжёлое время было», — цитирует Умярова Sport24.

Футболист выступает за первую команду «Спартака» с 2019 года. 22-летний игрок принял участие в 69 матчах команды в РПЛ, в которых забил один мяч.

В матче четвёртого тура РПЛ «Спартак» уверенно обыграл «Урал» со счётом 2:0. Голами отметились Квинси Промес и Михаил Игнатов.

Ранее Леонид Федун остался недоволен реализацией «Спартака» в матче с «Уралом».

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