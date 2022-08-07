Федун остался недоволен реализацией «Спартака» в матче с «Уралом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:0).

«Хорошая победа сегодня. Но хочется сказать, что такая реализация никуда не годится. У нас было 25 ударов по воротам! Это расслабленность или что-то ещё», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».

Игра прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я). На 58‑й минуте Александр Соболев не смог забить в пустые ворота.

Столичный клуб набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что у полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.