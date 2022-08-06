СЭ: у полузащитника «Спартака» Мозеса подозрение на разрыв ахиллова сухожилия

У полузащитника столичного «Спартака» Виктора Мозеса подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист может пропустить от двух до четырёх месяцев. Отмечается, что результат МРТ станет известен 7 августа.

В первом тайме матча четвёртого тура РПЛ с «Уралом» Мозес получил повреждение, из-за которого не смог продолжить игру. Нигерийский футболист покинул поле на носилках, вместо него вышел Михаил Игнатов.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб не получал предложений по Мозесу.