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СЭ: у полузащитника «Спартака» Мозеса подозрение на разрыв ахиллова сухожилия

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У полузащитника столичного «Спартака» Виктора Мозеса подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.
СЭ: у полузащитника «Спартака» Мозеса подозрение на разрыв ахиллова сухожилия
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист может пропустить от двух до четырёх месяцев. Отмечается, что результат МРТ станет известен 7 августа.

В первом тайме матча четвёртого тура РПЛ с «Уралом» Мозес получил повреждение, из-за которого не смог продолжить игру. Нигерийский футболист покинул поле на носилках, вместо него вышел Михаил Игнатов.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб не получал предложений по Мозесу.

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