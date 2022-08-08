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Авербух заявил, что Ягудин является будущим мужского катания

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Известный хореограф фигурного катания Илья Авербух предложил олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину вернуться в профессиональный спорт.
Авербух заявил, что Ягудин является будущим мужского катания
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Я объявлял тебя как будущее мужского одиночного катания, от которого мы ждём больших побед. Если ты готов помочь, то мы будем рады. Сейчас все сообщат: «Ягудин возвращается», — заявил Авербух во время шоу «Чемпионы».

Ягудин в ответ сказал, что у него цифра в паспорте не соответствует его предложению. При этом фигурист похвалил Авербуха, который «расцвёл в роли ведущего».

Напомним, что в ноябре 2003 года фигурист объявил о завершении спортивной карьеры. Он является олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира, а также трёхкратным победителем чемпионата Европы.

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