Авербух заявил, что Ягудин является будущим мужского катания

Известный хореограф фигурного катания Илья Авербух предложил олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину вернуться в профессиональный спорт.

«Я объявлял тебя как будущее мужского одиночного катания, от которого мы ждём больших побед. Если ты готов помочь, то мы будем рады. Сейчас все сообщат: «Ягудин возвращается», — заявил Авербух во время шоу «Чемпионы».

Ягудин в ответ сказал, что у него цифра в паспорте не соответствует его предложению. При этом фигурист похвалил Авербуха, который «расцвёл в роли ведущего».

Напомним, что в ноябре 2003 года фигурист объявил о завершении спортивной карьеры. Он является олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира, а также трёхкратным победителем чемпионата Европы.

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