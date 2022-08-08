Смольников: игра с «Химками» — одна из лучших для «Торпедо» в этом сезоне

Защитник «Торпедо» Игорь Смольников считает, что матч с «Химками» в четвёртом туре чемпионата России стал для столичной команды одним из лучших в нынешнем сезоне.

«Тяжело сказать, что не получается у «Торпедо». Надо сделать работу над ошибками. В принципе, 65 минут до второго гола «Химок» — это одна из лучших игр «Торпедо» в этом сезоне по содержанию. Просто надо сделать выводы и стараться играть весь матч до конца, до последней минуты», — цитирует Смольникова «Чемпионат».

«Торпедо» в матче четвёртого тура потерпело поражение от «Химок» (1:3). Игра прошла на стадионе «Арена Химки».

В составе подмосковного клуба отличились Александр Руденко (15-я минута) и Александр Долгов (68-я и 72-я). У «Торпедо» мяч забил Алексей Померко (25-я).

«Химки» (семь очков) расположились на четвёртом месте таблицы чемпионата России. «Торпедо» (одно очко) — на 15-й позиции.

Ранее в «Торпедо» рассказали, когда команда проведёт первый матч в «Лужниках».