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Агент опроверг возможный уход Рассказова из «Спартака»

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Агент защитника «Спартака» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис сообщил, что его клиент не сменит клуб.
Агент опроверг возможный уход Рассказова из «Спартака»
  • РИА Новости

«Не рассматриваем вариант с уходом. Идёт тренировочный процесс, сезон длинный. Есть тренировочный процесс, и тренер решает, кто и когда играет. Гарантий никаких не было», — цитирует агента Sport24.

8 июня Николай Рассказов продлил контракт с московским клубом до 2023 года. Он является воспитанником «Спартака». В основном составе футболист дебютировал в августе 2018 года, за это время он провёл 75 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее агент Рассказова ответил на критику Евгения Ловчева в адрес футболиста.

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