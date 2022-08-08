Агент опроверг возможный уход Рассказова из «Спартака»

Агент защитника «Спартака» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис сообщил, что его клиент не сменит клуб.

«Не рассматриваем вариант с уходом. Идёт тренировочный процесс, сезон длинный. Есть тренировочный процесс, и тренер решает, кто и когда играет. Гарантий никаких не было», — цитирует агента Sport24.

8 июня Николай Рассказов продлил контракт с московским клубом до 2023 года. Он является воспитанником «Спартака». В основном составе футболист дебютировал в августе 2018 года, за это время он провёл 75 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее агент Рассказова ответил на критику Евгения Ловчева в адрес футболиста.