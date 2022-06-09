Агент Рассказова ответил на критику Ловчева в адрес футболиста

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, ответил на критику ветерана красно-белых Евгения Ловчева в адрес своего клиента.

«Настоящий спартаковец всегда желает своему клубу добра, а не ищет любого повода полить грязью», — цитирует Мижигурскиса «Спорт-Экспресс».

По словам Ловчева, Рассказов не должен играть в «Спартаке». Он добавил, что не считает его хорошим футболистом.

8 июня Николай Рассказов продлил контракт с московским клубом до 2023 года. Он является воспитанником «Спартака». В основном составе футболист дебютировал в августе 2018 года, за это время он провёл 75 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее Евгений Ловчев прокомментировал продление контракта «Спартака» с защитником Николаем Рассказовым.