Агент Рассказова ответил на критику Ловчева в адрес футболиста

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Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, ответил на критику ветерана красно-белых Евгения Ловчева в адрес своего клиента.
Агент Рассказова ответил на критику Ловчева в адрес футболиста
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Настоящий спартаковец всегда желает своему клубу добра, а не ищет любого повода полить грязью», — цитирует Мижигурскиса «Спорт-Экспресс».

По словам Ловчева, Рассказов не должен играть в «Спартаке». Он добавил, что не считает его хорошим футболистом.

8 июня Николай Рассказов продлил контракт с московским клубом до 2023 года. Он является воспитанником «Спартака». В основном составе футболист дебютировал в августе 2018 года, за это время он провёл 75 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее Евгений Ловчев прокомментировал продление контракта «Спартака» с защитником Николаем Рассказовым.

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