Ловчев — о Рассказове: такие футболисты не должны играть в «Спартаке»

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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал продление контракта красно-белых с защитником Николаем Рассказовым.
Ловчев — о Рассказове: такие футболисты не должны играть в «Спартаке»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Не считаю Рассказова хорошим футболистом для «Спартака». Это элитный клуб. Такие футболисты не должны играть в «Спартаке», — цитирует Ловчева «Чемпионат».

8 июня Николай Рассказов продлил контракт с московским клубом до 2023 года. Он является воспитанником «Спартака». В основном составе футболист дебютировал в августе 2018 года, за это время он провёл 75 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее в «Спартаке» выступили с заявлением после информации, что Суперкубок пройдёт в Петербурге.

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