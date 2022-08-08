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«Матч ТВ»: «Войводина» отказалась продавать своего лучшего бомбардира в РПЛ

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Полузащитник сербской «Войводины» Велько Шимич не продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Матч ТВ»: «Войводина» отказалась продавать своего лучшего бомбардира в РПЛ
  • Gettyimages.ru

По информации «Матч ТВ», сразу три российских клуба, в числе которых «Крылья Советов», претендовали на лучшего бомбардира «Войводины». Отмечается, что сербская команда рассматривала предложения из России, но после результативного старта со стороны игрока отказалась вести переговоры.

Напомним, что после четырёх туров лидером РПЛ является ЦСКА, набрав десять очков. Второе место занимает «Спартак» (десять очков). Третий — «Зенит» (восемь очков).

Ранее Игорь Осинькин объяснил, почему «Крылья Советов» уступили «Динамо».

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