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Артём Тарасов и Солонин приняли участие в массовой драке со стрельбой

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Известные блогеры-бойцы Артём Тарасов и Никита Солонин стали участниками массовой драки в Санкт-Петербурге.
Артём Тарасов и Солонин приняли участие в массовой драке со стрельбой
  • РИА Новости

По информации Mash, несколько десятков мужчин устроили массовую драку на улицах Санкт-Петербурга. Тарасов был избит, группа людей также хотела разобраться с Солониным. Всё закончилось стрельбой между сторонами. Отмечается, что есть раненый.

Напомним, что Александр Емельяненко в поединке по правилам бокса победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, что бросил пить и собирается жениться.

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