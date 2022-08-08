Артём Тарасов и Солонин приняли участие в массовой драке со стрельбой

Известные блогеры-бойцы Артём Тарасов и Никита Солонин стали участниками массовой драки в Санкт-Петербурге.

По информации Mash, несколько десятков мужчин устроили массовую драку на улицах Санкт-Петербурга. Тарасов был избит, группа людей также хотела разобраться с Солониным. Всё закончилось стрельбой между сторонами. Отмечается, что есть раненый.

Напомним, что Александр Емельяненко в поединке по правилам бокса победил блогера Артёма Тарасова единогласным решением судей.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, что бросил пить и собирается жениться.