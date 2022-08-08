Юран: на заводе или в шахте тяжелее, поэтому на поле я требую максимальной отдачи
- РИА Новости
«На заводе или в шахте смену отработать тяжелее. Вы занимаетесь любимым видом спорта и получаете деньги, поэтому меня устраивает только максимализм на поле», — цитирует Юрана «Матч ТВ».
«Торпедо» в матче четвертого тура потерпело поражение от «Химок» (1:3). Московский клуб (одно очко) занимает 15-е место в турнирной таблице, команда Сергея Юрана (семь очков) идёт на четвёртой позиции.
Ранее Роман Терюшков сообщил, что руководство «Химок» в межсезонье провело хорошую работу на трансферном рынке.