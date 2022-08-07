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Канчельскис: «Спартак» Абаскаля ничего не добьётся в сезоне-2022/23

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказался об игре московского «Спартака» на старте чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Я уважаю «Спартак». Но я играл за киевское «Динамо», а они враги номер один у красно-белых. У меня много друзей из «Спартака», и я буду рад, если они чего-нибудь достигнут. Но они не добьются ничего, поверьте мне», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» также опроверг информацию, что является болельщиком «Спартака».

«Это мои враги на футбольном поле. Меня разорвут просто, если я буду болеть за красно-белых», — заключил Канчельскис.

«Спартак», набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. Столичный ЦСКА (десять очков) уступает красно-белым по дополнительным показателям. На третьем месте расположился «Сочи» (девять очков).

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о будущем полузащитника Остона Урунова.





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