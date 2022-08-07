«Фатих Карагюмрюк» проиграл «Аланьяспору» в дебютном матче Оздоева

«Фатих Карагюмрюк» на своём поле уступил «Аланьяспору» в матче первого тура чемпионата Турции по футболу.

Игра, которая прошла на поле олимпийского стадиона имени Мустафы Кемаля Ататюрка в Стамбуле, завершилась со счётом 4:2 в пользу команды из города Аланья.

Российский полузащитник Магомед Оздоев, для которого этот матч стал первым после перехода в турецкий клуб, провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Полузащитник стал свободным агентом летом 2022 года в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее Андреа Пирло лично одобрил трансфер Оздоева в «Фатих Карагюмрюк».











