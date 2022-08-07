Холанд забил первый мяч за «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу в гостях встречается с «Вест Хэмом».

Нападающий МС Эрлинг Холанд открыл счёт голам за английский клуб. Норвежец отличился на 36-й минуте с пенальти.

Счёт в матче после первого тайма — 1:0 в пользу «горожан».

13 июня 2022 года в «Манчестер Сити» объявили о трансфере футболиста из дортмундской «Боруссии». Клуб заключил пятилетний контракт с норвежцем.

Напомним, что 22-летний форвард является вторым по стоимости футболистом в мире. Дороже него стоит нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Ранее Хосеп Гвардиола прокомментировал игру Холанда в товарищеском матче с «Баварией».