Гвардиола высказался о дебюте Холанда за «Манчестер Сити» в матче с «Баварией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру нападающего Эрлинга Холанда в товарищеском матче с «Баварией».

«Холанд забил важный мяч. Он сыграл 45 минут, что хорошо для него. Но ему нужно больше времени», — цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

21-летний норвежец является вторым футболистом по дороговизне в мире. Дороже него стоит нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года. Всего за немецкий клуб он провёл 89 матчей, забил 86 мячей и отдал 23 результативные передачи. 13 июня 2022 года в «Манчестер Сити» объявили о трансфере футболиста.

Ранее Гвардиола отреагировал на информацию о том, что английский клуб отказался от подписания форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.