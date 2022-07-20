Гвардиола опроверг информацию о возможном трансфере Неймара в «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию о том, что английский клуб отказался от подписания форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Гвардиола опроверг информацию о возможном трансфере Неймара в «Манчестер Сити»
  • AP

«Извините, но это неправда. Информация неверна, Неймар — невероятный игрок, я знаю это. Он невероятно хороший парень, но это неправильно, если каждое лето «Манчестер Сити» будет покупать 150 игроков», — приводит слова Гвардиолы журналист The Sun Мартин Блэкберн в своём Twitter-аккаунте.

СМИ сообщали, что французский клуб намерен продать Неймара, однако форвард не намерен покидать команду. 

Бразилец перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ пытались организовать переход нападающего Неймара в «Манчестер Сити».

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